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Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde TR24 olan ismini Haber Global olarak değiştiren haber kanalına RTÜK'ten gerekli iznin verildiği duyuruldu.

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından Türkiye’de kurulan haber kanalı Haber Global ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 'yayın izni 'almaya çalışan Haber Global'e sevindiren haber bugün ulaştı. Bugün yapılan toplantı sonucunda RTÜK'ün Haber Global'in Türkiye'de yayın yapabilmesi için gerekli izni verdiği öğrenildi. Flaş gelişme kanalın resmi Twitter adresinden "Ve beklenen haber... RTÜK'ten Türkiye'nin en büyük haber kanallarından biri olacak Haber Global'e yayın izni. Çok yakında yayındayız..." sözleriyle duyuruldu.

OLUMSUZ YANIT ALMIŞTI

Medyaradar’ın haberine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan "TR 24" markasının, halen "24" logosu ile yayın yapan Kanal 24'e ait olması ve kanalın kuruluşunda tescil edilmiş durumda bulunması nedeniyle olumsuz yanıt alan haber kanalı geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine gitmişti.

KANALIN KADROSU

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Suat Toktaş'ın oturduğu kanalın kadrosuna kattığı ünlü haberciler arasında; Erhan Ertürk, Gülay Özdem, Senem Toluay Ilgaz, İnan Demirel, Sorel Dağıstanlı, Faruk Demirel, Ceren Akdağ, Seda Selek, Temel Okaygün ve Ela Sezen gibi tanıdık isimler bulunuyordu.

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kanal Tv Kanalı Haber Global RTÜK TR24

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