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HABER İPTALİ !! (Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Sayın Editörlerin Dikkatine; Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz.

Sayın Editörlerin Dikkatine;

Bugün sabah saat 10.06'da, "Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı" başlığıyla verdiğimiz haberi, kaynağından iptal ediyoruz. Bu haberin, metninin, fotoğraflarının ve görüntülerinin kullanılmaması rica ediyoruz. Teşekkürler. DHA

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