 HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.38

-AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Wow Hotel'deki EKEV ve ERSİAD'ın iftarına katılacak. 10.00-17.30

-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek. İnce, Kağıthane Nurtepe, Eyüp Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi ve Zeytinburnu'nda Adliye Meydanı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak. ////////////////////////////////// DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1/////////////////////////// 1- ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI * Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, minibüse binmek üzere olan işçilere çarptı. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, TEM bağlantı yolu kenarında minibüse binmek için hazırlık yapan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli işçilere çarptı. Feci kazada 2 işçi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımındaki kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yapıyordu. Çim biçme makinelerini yol kenarına çıkaran işçiler minibüse bineceği sırada Cengiz Özkan'ın kullandığı 34 ST 2993 plakalı araç kontrolden çıkarak işçilere çarptı. İşçiler, bu araç ile minibüs arasında sıkıştı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Arkadaşları ölen işçiler gözyaşlarını tutamadı. Belediye işçilerini taşıyan minibüs şoförü, "Biz emniyet şeridinde durduk, malzemeleri yüklüyorduk. Araç arkadan çarptı. Emniyet şeridine giriyor, geliyor arkadan çarpıyor. Yaralılardan birinin durumu ağır" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu 22 yaşındaki Abduvali Sabirov ile kimliği öğrenilemeyen diğer işçinin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiperinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hayatını kaybedenler

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

-Arkadaşlarınnı ağlaması

-Minibüs sürcüsü ile röp

-Bir vatandaş ile röp (ÖZEL)

-Olay yeri ve savcinin incelemesi

-Cenazelerin kaldırılması (ÖZEL)

-Trafik

-Genel ve detay görüntüler 02.06.2018 - 20.59 Haber Kodu : 180602250

02.06.2018 - 18.52 Haber Kodu : 180602211

02.06.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180602205 2- KILIÇDAROĞLU PENDİK'TE KONUŞTU * CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Biz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz. And içiyoruz: İlk yapacağımız iş olarak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız" "Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Çok sayıda firmayı özellikle Güney Doğu'da çok sayıda fabrikayı doğrudan doğruya devlet kuracak.Bu ülkede hiç kimse 'ben işsiz kaldım. İş bulamıyorum' demeyecek. Herkesin işi olacak" Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Diplomatik Misyon Temsilcileri ve Anadolu Bosna Sancak Dernek Başkanları ile toplantı yaptı.Toplantının ardından Bosna Sancak Kültür Derneği'nin sokak iftar programına katılan Kılıçdaroğlu iftar saati öncesi bir konuşma yaptı.

"ÜLKEYE HUZURU VE BEREKETİ GETİRMEYE SÖZ VERİYORUZ"

Yaklaşan seçim öncesi Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve CHP'nin Türkiye'ye vaadinin huzur olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede işsizlik varsa, 17 milyon yoksul varsa, o ülkede insanlar işsiz olarak aylarını, yıllarını geçiriyorsa,'Biz nasıl iş bulacağız?' diye bir beklentinin içine girmişlerse o ülkede huzur yoktur. Biz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz. And içiyoruz: İlk yapacağımız iş olarak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı egemen kılacağız. Dürüstlüğü egemen kılacağız. Birlikte yaşamayı egemen kılacağız" dedi. "BİZ BARIŞTAN SÖZ EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu Sadece Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya da barış getireceklerini vurgulayarak,"Biz barıştan söz ediyoruz. Birlikte yaşamaktan söz ediyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlardan geldiniz. Büyük acılar çektiğinizi biliyorum. Sizler çekmeseniz bile büyük dedeleriniz acılar çektiler. Hiç kimse yaşadığı, büyüdüğü topraklardan kopup, başka bir ülkeye kolay kolay gitmek istemez. Ama o acılar büyük ölçüde geride kaldı. Sadece Balkanlardan gelen olmadı. Orta Doğu'dan da gelenler oldu. Kafkaslardan da gelen oldu. Dünyanın neredeyse her bölgesinden Türkiye'ye yüzlerce, binlerce insan geldi. Bu güzel coğrafyada huzuru sağlamanın yolu bütün komşularımızla barış içinde yaşamaktır. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Suriye'deki, Irak'taki, Balkanlar'daki ülkelerin iç işlerine karışmayacağız. Bütün ülkelerle dost, kardeş olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÜTÜN ORTA DOĞU'YA BARIŞI, KARDEŞLİĞİ, ESENLİĞİ GETİRECEK"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: Orta Doğu coğrafyasında kan akıyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ama biz o bölgede de barışı sağlayacağız. İlk yapacağımız işlerden birisi Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bütün Orta Doğu halklarıyla barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Şunu hiç kimse unutmasın. Suriye ve Irak'ta da Araplar var. Türkiye'de de Araplar var. Suriye ve Irak'ta da Kürtler var. Türkiye'de de Kürtler var. Orada Ezidiler ver. Türkiye'de de Ezidiler var. Türkiye bölgenin en büyük gücü olarak bütün Orta Doğu'ya barışı, kardeşliği, esenliği getirecek. "HERKESİN İŞİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu işsizlik sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Üniversiteyi bitiren ama yıllardır iş arayan milyonlarca evladımız var. Biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Türkiye büyük bir dönüşümü ve değişimi sağlamak zorunda. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Çok sayıda firmayı özellikle Güney Doğu'da çok sayıda fabrikayı doğrudan doğruya devlet kuracak.Bu ülkede hiç kimse 'ben işsiz kaldım. İş bulamıyorum' demeyecek. Herkesin işi olacak. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vermek istiyoruz. Sizler vergi ödüyorsunuz. Bizler sizin ödediğiniz vergiyi doğru bir şekilde harcamak istiyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Üretim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar 02.06.2018 - 20.57 Haber Kodu : 180602248

02.06.2018 - 20.58 Haber Kodu : 180602249

03.06.2018 - 00.00 Haber Kodu : 180603001 3- KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇINARDERE MAHALLESİ'NE ZİYARET * CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA

Pendik, Çınardere Mahallesi'nde tapu mağdurları olduğunu söyleyen mahalleli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyareti kapsamında burada bulunan bir gecekonduyu ziyaret etti. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu sorunları dinledi. Tapu tahsisi ile ilgili sorunlarını Kılıçdaroğlu'na anlatan mahalle muhtarı ve semt sakinleri CHP liderinden sorunun çözümü için söz istedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu bölgede yaşayan, bu semtte yaşayan insanlara 50-60 yıldır burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçti. Çocukları burada doğdu. Düğünler burada yapıldı. Gencecik çocuklar buradan askere gönderildi. Anılar, hatıralar, her şey burada. Şimdi diyorlar ki 'buradan ayrılın.' Bir insanın 60 yıl yaşadığı bir bölgeden, dışarıya atılması hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. Bu insanlar burada bu güzel yerleri yarattılar. Şimdi onlara deniyor ki, 'buradan çıkın. Size tapu vermeyeceğiz'. Daha önce Kartal'da böyle bir sorun vardı. Oradaki insanlar tapularına kavuştular. Herkesin şu anda tapusu var. Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleliden detay

-Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Sevgi gösterileri

-Muhtarın açıklamaları

-Kılıçdaroğlunun konuşması

-Genel ve detaylar 02.06.2018 - 18.33 Haber Kodu : 180602203 4- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: UBER KORSAN TAŞIMACILIKTIR Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. UBER'e değinen Soylu, "UBER yetkisiz taşımacılıktır, yani korsan taşımacılıktır" dedi.

"Burası bir hukuk devletidir" diyen Soylu, "Devlet tarafından kendilerine taşımacılık adına bir yetki verilmemiştir. Alınan yetki, D2 yetkisi ile turizm taşıma yetkisidir. Kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alması yasaktır. Vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Devlet vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur" dedi.

Taksicilerden de isteği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bütün bunları değerlendirirken başka bir şeyin daha altını çizmek zorundayız İstanbul taksicisi vatandaşımıza en iyi hizmeti vermekle mükelleftir. İstanbul'un tüm taksicileri öyle bir örnek olsun ki Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Detaylar 02.06.2018 - 17.24 Haber Kodu : 180602179 5 - İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL SAHURDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sivas Hafik Çınarlı Köyü Vakfı'nın sahur programına katıldı.

Şişli'de yapılan sahurda konuşan Uysal "Ak Parti iktidara geldiği günden bu güne baktığımız zaman gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan daha iyi hizmet yaptı. Ancak diyoruzki buna rağmen daha iyisini yapabiliriz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi kısacası Başkanlık sistemi. Aslında biz Türkiye'de fiilen başkanlık sistemini uyguluyoruz. Muhtar seçiyoruz başkanlık sistemi, belediye başkanı seçiyoruz, başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi yönetici kim olacak onu seçmektir" dedi.

Uysal konuşmasına şöyle devam etti: "Geçmişte biz Başbakan kim olacak? Devlet başkanı kim olacak? ona oy vermiyorduk. Bu işimizi yavaşlatıyordu. İşler yavaş işlediği için hepimiz bürokrasiden şikayetçiyiz. İnşallah 24 Haziran'da başkanlık sistemi ile Türkiye yeniden şaha kalkacak. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var"

"VATANDAŞIMIZ NE DOLAPLAR ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRÜYOR"

İBB Başkanı Uysal "Bir sürü şey söylendi. Çok basit, Türkiye'yi Meral Akşener mi yönetecek?, Muharrem İnce mi yönetecek?, Temel Karamollaoğlu mu yönetecek?, Tayyip Erdoğan mı yönetecek?, lafı dolandırmaya gerek yok. İşin özeti bu. 1960 öncesi de belediye seçimi de parlamenter sistem gibiydi, Meclis üyelerini seçiyorlarmış, o meclis üyeleri belediye başkanını seçiyordu. Başkanlık sistemi kötü olsaydı, 1960 yılından sonra Türkiye'ye gelen belediye başkanlığındaki başkanlık sistemi yürümezdi ve tekrar geri dönerdi. Demek ki daha hızlı daha pratik. İnanıyoruz ki vatandaşımız ülke adına ne dolaplar çevrildiğini de görüyor"" dedi. 'SAHUR VAKTİ DOLAR FIRLIYOR'

Uysal "Bakıyoruz sahur vakti dolar fırlıyor. Nasıl olur bu, hani fazla talep geldiği zaman yukarıya doğru fiyatların çıkması lazım. Sahurda bir işlem yok, kendiliğinden nasıl çıkmış. Belli ki tezgahlar dönüyor. Bu tezgahları vatandaşımız bu güne kadar gördü, 24 Haziran'da da göreceğine inanıyoruz. Şu anda ne istiyorlar, Suriyeliler ne olacak güçlü iktidar Suriye'de terörü bitirecek o zaman diyeceğizki terör bitti memleketinize gidebilirsiniz. İnşallah bu problemlerin hepsi adım adım çözülecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın gelişi

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Sahur yapan vatandaşlar

-Genel ve detaylar 03.06.2018 - 05.05 Haber Kodu : 180603007 6- SULTANAHMET MEYDANI'NDA "BAKLAVA ALAYI" Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ramazan ayının ortasında askerlere iltifat olarak baklava ikramının yapıldığı 'Baklava Alayı' canlandırıldı.

Fatih Belediyesi tarafından iftardan sonra düzenlenen etkinlikte Topkapı Sarayı'ndan çıkan Osmanlı askeri kıyafeti giyen görevliler bohçalanmış baklava tepsilerini teslim aldı. Sembolik olarak kışlalara götürülüşü canlandıran görevliler emir komuta zinciri şeklinde yapılan yürüyüşle Sultanahmet Camii'nin önlerine kadar geldi. 'Baklava Alayı' olarak nitelendirilen bu görsel şöleni binlerce kişi izledi.

Duaların edildiği etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sembollerinden biri olan 'Baklava Alayı'nın ardından Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye birer dilim baklava ikram edildi.