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Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında moderatör Didem Arslan Yılmaz'la gazeteci Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'la Nagehan Alçı arasında gerilim yaşandı. Söz almak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösteren Didem Arslan Yılmaz, 'Şakir bey 1 saattir bekliyor, size döneceğim' dedi.

'BENİM SÖYLEYECEKLERİM ÖNEMLİ DEĞİL'

Nagehan Alçı da 'Sürekli sözüm kesiliyor' sözleriyle tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz, 'Size daha sonra döneceğim' dedi.

Nagehan Alçı söz almak için ısrarını sürdürerek 'Benim söyleyeceklerim önemli değil. Ben bir şey yapmıyorum ki burada insicam bozuluyor' sözleriyle tepkisini gösterdi.

TARTIŞMAYI KAYBEDİNCE YÜZÜ ASILDI

Ancak sonunda sunucu Yılmaz'ın dediği oldu ve Alçı söz hakkı alamadı. Nagihan Alçı'nın programın sönraki bölümlerinde yüzünün oldukça asık olduğu görüldü.

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Nagehan Alçı Didem Arslan Yılmaz Habertürk Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Siz kendi işinize bakın. CHP kadar taş düşsün başınıza dikta bozuntu ve yağcıları ve yalayıcıları.
orada CHP temsil eden bir tane adam yok arkadaşlar CHP diye bir parti kalmamış hepsi AKP nin tetikçileri hiç kimse diyemiyor ki 15 Temmuz'da millete kimin ortakları kurşun sıktı diyemiyor 15 yıldır kimle ortak Devleti böldüğünüz görüştünüz kullandığınız yediğiniz içtiğiniz Devletin bütün kamu mallarını sattınız diyemeyen diyemeyecek kadar alçak
TERBIYESIZ METIN OSKAN SENIN MENSUBU OLDUGUN KOLTUK DEGNEGI MHP. SEHIDE KELLE DIYEN PKK.TERORISTLERI.ne DAVULLU ZURNALI KARSILAMA TORENI DUZENLRYEN AKP.ye DESTEK VERIYOR SEN HALA KALKMIS KONUSUYORSUN HADI ORDAN PKK.YANDASI SENDE KENDI BOKUN.u BASKASINA SIVAMA
allah nagihan hanimin kocasına sabir versin eger evliyse
nagihan alçı gazetecimi ya ne işi var orda burda???
Kendini gazeteci zannedenlere Bakhele
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