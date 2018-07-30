Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'la Nagehan Alçı arasında gerilim yaşandı. Söz almak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösteren Didem Arslan Yılmaz, 'Şakir bey 1 saattir bekliyor, size döneceğim' dedi.
Nagehan Alçı da 'Sürekli sözüm kesiliyor' sözleriyle tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz, 'Size daha sonra döneceğim' dedi.
Nagehan Alçı söz almak için ısrarını sürdürerek 'Benim söyleyeceklerim önemli değil. Ben bir şey yapmıyorum ki burada insicam bozuluyor' sözleriyle tepkisini gösterdi.
Ancak sonunda sunucu Yılmaz'ın dediği oldu ve Alçı söz hakkı alamadı. Nagihan Alçı'nın programın sönraki bölümlerinde yüzünün oldukça asık olduğu görüldü.
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