Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? Türk basının önemli seslerinden "Gücü Özgürlüğünde" slogan ile yaklaşık 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Habertürk gazetesinin kapanacağı iddia edildi.

Bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi cuma günü son kez baskıya verilecek.

SuperHaber'te yer alan habere göre 10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

İLKLERE İMZA ATTI



Habertürk gazetesi 10 yıllık yayın hayatında Türk basınında pekçok ilke imza attı.

Birbirinden önemli haberler ile sık sık Türkiye'ni gündemini belirleyen Habertürk, dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanılan bir boyutta gazete üretti. Berliner formatına yakın bu boyuta "Ciner formatı" olarak isimlendirildi.

Gazetenin kağıt kalitesi de yıllar boyunca Türk okuyucusunun takdirini kazandı.

Ayrıca, Türkiye'de de ilk kez Habertürk tarafından hayata geçirilen "HT Dokun" uygulaması ile gazete sayfalarında bulunan fotoğraflara dijital filigranlar gömülerek yepyeni bir 3D gazete okuma deneyimini okurlarına sunuldu.