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Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? Medya dünyasını sarsan iddia gündeme bomba gibi düştü. Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazete Habertürk yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi. Bu kararın alınmasında maddi durumdaki olumsuz tablonun etkili olduğu konuşulurken, SüperHaber'de yer alan habere göre gazete son olarak 6 Temmuz 2018 cuma günü baskıya verilecek. Söz konusu iddialarla ilgili gazeteden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? Türk basının önemli seslerinden "Gücü Özgürlüğünde" slogan ile yaklaşık 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Habertürk gazetesinin kapanacağı iddia edildi.

Bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi cuma günü son kez baskıya verilecek.

SuperHaber'te yer alan habere göre 10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

habertürk kapanıyor mu

İLKLERE İMZA ATTI

Habertürk gazetesi 10 yıllık yayın hayatında Türk basınında pekçok ilke imza attı.

Birbirinden önemli haberler ile sık sık Türkiye'ni gündemini belirleyen Habertürk, dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanılan bir boyutta gazete üretti. Berliner formatına yakın bu boyuta "Ciner formatı" olarak isimlendirildi.

Gazetenin kağıt kalitesi de yıllar boyunca Türk okuyucusunun takdirini kazandı.

Ayrıca, Türkiye'de de ilk kez Habertürk tarafından hayata geçirilen "HT Dokun" uygulaması ile gazete sayfalarında bulunan fotoğraflara dijital filigranlar gömülerek yepyeni bir 3D gazete okuma deneyimini okurlarına sunuldu.

habertürk sitesi

KAĞIT GAZETENİN SONU GELİYOR MU?

Dünya genelinde pekçok gazete, kağıt baskılarını sonlandırarak yayın hayatlarına dijitalde devam ederken, Habertürk bu önemli karar ile dijitalleşmeyi Türk basınında uygulayan ilk gazete olarak da tarihe geçti.

İKİNCİ "HABERTÜRK GAZETE" GİRİŞİMİ DE BAŞARISIZ OLDU

Öte yandan, Haberürk markasını, 1999 yılında önce internet sitesi ve daha sonra televizyon kurarak yaratan Ufuk Güldemir de medya grubunu Ciner Holding'e satmadan önce gazete kurma girişiminde bulunmuştu.

cıner holdıng

Ancak Habertürk'ün ilk kağıt baskı gazete macerası kısa sürmüş ve bir yıl yayın hayatını sürdürebilen "Gazete Habertürk Yarın" 2013 yılında kapanmıştı.

Ciner Holding'in de kapatma kararı alması ile, Habertürk gazetesinin ikinci kez yayın hayatına son verilmiş oldu. /


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kim okusun sizi yandaşlığınsa bi dozu var sizinki ayrı bişey
Yanlış tarafta olmamın zararları.Hüloloğcular okumaz ne diye orayı seçtin?
DARISI DİĞER YANDAŞ GASTELERİN BAŞINA...
YANDAŞ YALAKA NE KADAR GASTE VARSA HEPSİ KAPANSIN...
sürekli, yandaş olmanın bedeli olmasın öyle yandaş gazete çok doğal olarak okuyucu kitlesi belli
yandaş gazeteler satılmıyor,buna hürriyetde dahil oldu,otobüslere bedava veriliyor,zarar ihale verilerek kapatılıyor,,demek artık ihalede yok
sıra a haberde inşallah..dogru haber yapmayan taraflı medya bitmeden bu ülkede kardeşlik olmaz
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