Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? Türk basının önemli seslerinden "Gücü Özgürlüğünde" slogan ile yaklaşık 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Habertürk gazetesinin kapanacağı iddia edildi.
Bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi cuma günü son kez baskıya verilecek.
SuperHaber'te yer alan habere göre 10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.
İLKLERE İMZA ATTI
Habertürk gazetesi 10 yıllık yayın hayatında Türk basınında pekçok ilke imza attı.
Birbirinden önemli haberler ile sık sık Türkiye'ni gündemini belirleyen Habertürk, dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanılan bir boyutta gazete üretti. Berliner formatına yakın bu boyuta "Ciner formatı" olarak isimlendirildi.
Gazetenin kağıt kalitesi de yıllar boyunca Türk okuyucusunun takdirini kazandı.
Ayrıca, Türkiye'de de ilk kez Habertürk tarafından hayata geçirilen "HT Dokun" uygulaması ile gazete sayfalarında bulunan fotoğraflara dijital filigranlar gömülerek yepyeni bir 3D gazete okuma deneyimini okurlarına sunuldu.
KAĞIT GAZETENİN SONU GELİYOR MU?
Dünya genelinde pekçok gazete, kağıt baskılarını sonlandırarak yayın hayatlarına dijitalde devam ederken, Habertürk bu önemli karar ile dijitalleşmeyi Türk basınında uygulayan ilk gazete olarak da tarihe geçti.
İKİNCİ "HABERTÜRK GAZETE" GİRİŞİMİ DE BAŞARISIZ OLDU
Öte yandan, Haberürk markasını, 1999 yılında önce internet sitesi ve daha sonra televizyon kurarak yaratan Ufuk Güldemir de medya grubunu Ciner Holding'e satmadan önce gazete kurma girişiminde bulunmuştu.
Ancak Habertürk'ün ilk kağıt baskı gazete macerası kısa sürmüş ve bir yıl yayın hayatını sürdürebilen "Gazete Habertürk Yarın" 2013 yılında kapanmıştı.
Ciner Holding'in de kapatma kararı alması ile, Habertürk gazetesinin ikinci kez yayın hayatına son verilmiş oldu. /
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