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Habertürk Gazetesi son sayısı! Okurlarına böyle veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete "Son Baskı" manşetiyle çıktı. Okurlarına 9 yılı aşan geçmişinden sayfalar sundu.

Habertürk Gazetesi son sayısı! Okurlarına böyle veda etti

Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete "Son Baskı" manşetiyle çıktı. Okurlarına 9 yılı aşan geçmişinden sayfalar sundu.

Çalışanların toplu fotoğrafını paylaşan gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz, veda yazısı ile okurlarına hoşçakal dedi.

Oğuz’un veda yazısı şöyle:

3414 GÜNLÜK BİR FOTOĞRAF

Bugün, Habertürk Gazetesi’nin yayın hayatına başlayışından bu yana geçen 3414’üncü gün. Yaklaşık 10 yıl demek. Evrenin tarihine oranladığınızda belki bir nokta bile değil, insanlık tarihine vurduğunuzda belki bir nokta, ama bir insan yaşamı ya da gazetecilik tarihiyle kıyaslandığında her şeyi değiştirmeye yetecek bir süre.

Habertürk , 10 yılda çok şey değiştirdi. Tarzıyla, tavrıyla; haberleri, röportajları, manşetleri, yazarlarıyla; kâğıdı, tasarımı ve görselliğiyle kısa sürede parmakla gösterilir bir gazete oldu. Yazılı ve görsel medyada çok uzunca bir süredir en çok alıntılanan, kaynak gösterilen

Haber merkezinden ekonomisine, sporundan magazinine, görsel yönetmeninden sayfa sekreterine, dış haberlerinden eklerine, yazarından çizerine, matbaasından yöneticilerine her birim ve çalışan ayrı ayrı büyük pay sahibi bu başarıda.

Yılbaşı gecesi Reina saldırısı yaşandığında yıldırım baskı için gece 03.00’te işe koşan; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi demokrasiye sahip çıkmak için abluka altındaki Taksim’e gelip kurşunları hiçe sayarak gazetesine ulaşan; çaresizce yolumuzu ayırmak zorunda kaldığımızda kendi geleceğini bir dakika bile düşünmeyip “İhtiyaç varsa yardım etmek için kalayım” diyen; canını tehlikeye atıp çatışmalı bölgelerden haber geçen herkes…

Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve “temiz kalma” iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.

Bu fotoğraf, 10 yıllık Habertürk tarihinin birçoğu isimsiz kahramanlarından sadece bir bölümünün fotoğrafı. 10 yıl zarfında bu gazeteye emek vermiş ve sonra başka mecralara, yayınlara gitmiş; hayatını kaybetmiş ya da bir şekilde bu fotoğrafa girememiş daha onlarca Habertürk çalışanı var. Ben kendi adıma, 3.5 yılı yayın yönetmen yardımcılığıyla geçen 5 yıllık Habertürk Gazetesi günlerim için hepsine ayrı ayrı minnettarım. Hepimiz minnettarız.

Bu fotoğraf aynı zamanda bir noktanın fotoğrafı. Evrende belki önemsiz, insanlık tarihinde belki küçücük ama yaşamlarımız ya da Türkiye’de gazetecilik açısından çok belirleyici bir nokta.

Bundan sonra gelecek cümleleri yine hep birlikte paylaşmak umuduyla…

haberurk son kez

İşte Habertürk Gazetesi'nin son manşeti:

habertürk gazetesi son sayı


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye kapandı halbuki havuzun baştacı ydı. çünkü Türkiye gerçeği şu ki artık özgür habercilik bitti bu yüzden okurda okumayı bıraktı . 14 yaşımdan beri hiç aksatmadan alıp okuduğum (27 yıl) gazeteyi bıraktım. çünkü iktidarın manşet artırdığı gazete oldu.
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