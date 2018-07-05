Habertürk Gazetesi son sayısı! Okurlarına böyle veda etti

Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete "Son Baskı" manşetiyle çıktı. Okurlarına 9 yılı aşan geçmişinden sayfalar sundu.

Çalışanların toplu fotoğrafını paylaşan gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz, veda yazısı ile okurlarına hoşçakal dedi.

Oğuz’un veda yazısı şöyle:

3414 GÜNLÜK BİR FOTOĞRAF



Bugün, Habertürk Gazetesi’nin yayın hayatına başlayışından bu yana geçen 3414’üncü gün. Yaklaşık 10 yıl demek. Evrenin tarihine oranladığınızda belki bir nokta bile değil, insanlık tarihine vurduğunuzda belki bir nokta, ama bir insan yaşamı ya da gazetecilik tarihiyle kıyaslandığında her şeyi değiştirmeye yetecek bir süre.

Habertürk , 10 yılda çok şey değiştirdi. Tarzıyla, tavrıyla; haberleri, röportajları, manşetleri, yazarlarıyla; kâğıdı, tasarımı ve görselliğiyle kısa sürede parmakla gösterilir bir gazete oldu. Yazılı ve görsel medyada çok uzunca bir süredir en çok alıntılanan, kaynak gösterilen

Haber merkezinden ekonomisine, sporundan magazinine, görsel yönetmeninden sayfa sekreterine, dış haberlerinden eklerine, yazarından çizerine, matbaasından yöneticilerine her birim ve çalışan ayrı ayrı büyük pay sahibi bu başarıda.