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Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş yaptığı bir toplantı sonrası çalışma arkadaşlarına görevi bıraktığını açıkladı.

Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, görevi bıraktığını duyurdu.

TV NET kanalından Haber Türk TV'ye Genel Müdür olarak atanan Veyis Ateş bundan böyle kanalda program yapacağını ve haberturk.com.tr'de yazılar yazacağını söyledi.

Öte yandan Ateş, kişisel twitter hesabından ‘şimdi biraz istirahat zamanı’ şeklinde bir yazı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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Habertürk Veyis Ateş

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