HABİPLER'DE SEÇİM GECESİ HAVAYA ATEŞ AÇILMASI: 4 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Sultangazi Habipler Meydanı'nda 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde birçok kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş edilmesi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Görüntülerin titizlikle incelenip 4 kişinin havaya ateş açtığının tespit edilmesinin ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 kişi ekiplerce gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlembaşlatılırken savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Bu arada avaya ateş ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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