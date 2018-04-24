Habur Çayında tehlikeli balık avı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur yağışı ve kar sularının erimesiyle coşan Habur Çayında vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan balık tutuyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar, aşağılarda ise sağanak yağmur etkili oldu. Feraşin ve Kato dağlarından beslenen Habur Çayı ilkbahar aylarında debisinin yükselmesiyle içinde yaşayan balıklar kıyılara ve suyun durgun olduğu alanlara akın ediyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde yaşayan köylüler yaptıkları ağlarla balık avlamaya çalışıyor. Köylüler tehlikeli azgın sulara aldırış etmeden metrelerce suyun içine dalıp balık avlıyor. Mehmet Gökçe adındaki vatandaş, balıkları hasta bir yakını için tuttuğunu söyledi. Gökçe, "3 gündür sürekli yağmur yağıyor. Bu yıl Habur Çayı fazla yükselmedi. Bizde yasaklı dönem olduğu için balık avına çıkmıyorduk. Bu gün mecbur kaldım ve hasta olan birine taze balık götürmek istedim. Bu gün bereketli geçti. Allah’a şükür’’ dedi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Üç gündür aralıksız yağan yağmur ve kar yağışı etkili olurken, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Gökçe ve Mezra köylerinde hayvanlarını yaylaya çıkartan köylüler kar yağışı ve sis nedeniyle binlerce koyun ve keçiyi köye indirmek zorunda kaldı. Sedat Timur adında bir vatandaş ise kar nedeniyle köylülerin keçi ve koyunlarını köye indirdiğini söyledi.