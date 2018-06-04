Habur Sınır Kapısında iftar

Ramazanda da zorlu mesailerine devam eden tır şoförleri, ailelerinden kilometrelerce uzakta hazırladıkları yiyeceklerle orucunu açtı.

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan ve geçiş işlemleri iftar saatine denk gelen şoförler, tırlarda hazırladıkları yemeklerle toplu şekilde iftar açtı.

Farklı illerden yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştiren tır şoförleri sınır kapısındaki geçiş işlemleri için zaman zaman sıra bekliyor. İftar saatinde nerede olacaklarını bilmeden yola koyulan şoförler tırlarında iftar için de malzeme bulunduruyor.

İftar saatine doğru yemek hazırlığına başlayan şoförler sınır kapıları yakınlarında orucunu açıyor.

Şoförlerden Cemal Deniz, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan yüklediği ürünleri Irak'a götürmek için yola çıktığını söyledi.

Ramazanda ailelerinden uzakta çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Deniz, "Yola çıkmadan önce yemek malzemelerini hazırlıyoruz. İftar saati yaklaştığında ise kendi yemeğimizi hazırlıyoruz ve hep beraber iftar yapıyoruz." dedi.

Mahmut Atlı da evinin geçimini sağlamak için ramazanda da çalıştığını ifade ederek, iftarda nerede olacaklarını bilemedikleri için yola hazırlıklı çıktıklarını dile getirdi.

Tırdaki yemek sandıklarını gıda maddeleriyle doldurduklarını anlatan Atlı, iftar saatinde park ettikleri araçlarında hazırladıkları sofrada oruçlarını açtıklarını aktardı.

