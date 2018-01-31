Hac kuraları 2018: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Hac kuraları sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği bu yılın hac kurası ne zaman çekilecek merak ediliyor. Hac kura sonuçları, kazananların cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. SMS ile gönderilen şifre kayıtlarını yaptırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Peki hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlara nasıl bakılabilecek?

2018 HAC KURALARI NE ZAMAN?

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği bu yılın hac kurası, yarın yani 1 Şubat 2018 Perşembe günü çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın hac kurası 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.