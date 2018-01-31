Hac kuraları 2018: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Hac kuraları sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği bu yılın hac kurası ne zaman çekilecek merak ediliyor. Hac kura sonuçları, kazananların cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. SMS ile gönderilen şifre kayıtlarını yaptırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Peki hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlara nasıl bakılabilecek?
Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği bu yılın hac kurası, yarın yani 1 Şubat 2018 Perşembe günü çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın hac kurası 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.
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KESİN KAYITLAR
5-16 Şubat 2018 tarihleri arası
EK KAYITLAR
22 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arası
2018 YILI HAC ÇIKIŞ VE DÖNÜŞLERİ
HAC ÇIKIȘLARI
17 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arası
HAC DÖNÜȘLERİ
25 Ağustos-20 Eylül 2018 tarihleri arası
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ücretlerini Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar verdiğini açıkladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hac ve umre ücretlerini Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar verildiğini açıkladı.
2018 HAC FİYATLARI
4'LÜ ODA SEÇENEĞİ: 15.480 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (Fiyatlar Kişibaşıdır)
3'LÜ ODA SEÇENEĞİ: 17.695 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (Fiyatlar Kişibaşıdır)
2'Lİ ODA SEÇENEĞİ: 20.680 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (Fiyatlar Kişibaşıdır)
Kişinin Hac ibadetiyle yükümlü olması için öncelikle Müslüman olmak, akıllı ve büluğ çağında, hür olmak, ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır. Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman'a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.
HACCIN FARZLARI NELERDİR?
Hanefi Mezhebine göre haccın farzları
Hanefilere göre; Bir şart ve iki rükûndan ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.
Hanefiler İhramı şart, diğerlerini asli unsur (rükün) kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmedikçe Hacc tamamlanmış olmaz ve İhramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında Arafat'ta vakfe yapamayan kimse o yıl Hacc yapma imkanını kaybetmiş olur. Bu kişinin yarım bıraktığı Haccını daha sonra kaza etmesi gerekir.
Şafî mezhebine göre haccın farzları şunlardır:
Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre haccın farzları:
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