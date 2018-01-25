Hac kuraları 2018 ne zaman? Diyanet hac kuraları sonuçları için tarih verdi!

Hac için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın hac kurası 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının " http://hac.diyanet.gov.tr " adresinden ulaşabilecek. Hac kuraları çekildikten sonra aşağıdaki linkini verdiğimiz sayfadan sonuçlar yayınlanacak.

Hac kuraları 2018 ne zaman çekilecek belli oldu. Hac kuraları çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların 21 Aralık 2017 Perşembe günü itibariyle başladığını açıkladıktan sonra binlerce hacı adayı, yeni kayıt yaptırdılar. Eski kayıtlı olanlar ve hacca gitmemiş, kurada çıkmamış adayların başvuruları ise sistem tarafından yenilendi. 29 Aralık 2017 tarihinde sona eren 2018 hac müracaatları sonrasında merakla hac kuraları çekilişi beklenmeye başlandı. Peki 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları sonuçları ne zaman belli olacak? İşte hac kurası ne zaman çekilecek 2018 hakkında Diyanetin yaptığı açıklama.

HAC KURALARI SONUÇLARI SORGULAMA

HAC İBADETİ KİMLERE FARZDIR?

Kişinin Hac ibadetiyle yükümlü olması için öncelikle Müslüman olmak, akıllı ve büluğ çağında, hür olmak, ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır. Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman'a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

HACCIN FARZLARI NELERDİR?

Hanefi Mezhebine göre haccın farzları

Hanefilere göre; Bir şart ve iki rükûndan ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.

Hanefiler İhramı şart, diğerlerini asli unsur (rükün) kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmedikçe Hacc tamamlanmış olmaz ve İhramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında Arafat'ta vakfe yapamayan kimse o yıl Hacc yapma imkanını kaybetmiş olur. Bu kişinin yarım bıraktığı Haccını daha sonra kaza etmesi gerekir.

Şafî mezhebine göre haccın farzları şunlardır:

İhrama girmek Arafat'ta vakfe yapmak Kâbe'de tavaf yapmak Sa'y yapmak Saçları tıraş etmek Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymak

Bu farzlar haccın rükûnlarıdır.

Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre haccın farzları: