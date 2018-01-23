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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 Hac kuraları sonuçları ne zaman belli olacak? Diyanet tarih verdi!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 14:07 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hac kuraları ne zaman çekilecek, 2018 hac kuraları sonuçları ne zaman bell olacak merak edilmeye başlandı. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre hac kuraları çekiliş tarihi belli oldu. Hac farizasını yerine getirmek için bu sene ilk defa kayıt olan ve sistem tarafından yenilenen eski kayıtlı hacı adayları, hac kuraları çekilişini heyecanla beklemeye başladılar. Hacı adayları gözlerini kuradan gelecek müjdeli habere dikti. İşte diyanete göre belirlenen 2018 hac kuraları çekiliş tarihi...

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 Hac kuraları sonuçları ne zaman belli olacak? Diyanet tarih verdi!

Hac kuraları ne zaman çekilecek belli oldu. 2018 Hac kuraları çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların 21 Aralık 2017 Perşembe günü itibariyle başladığını açıkladıktan sonra binlerce hacı adayı, yeni kayıt yaptırdılar. Eski kayıtlı olanlar ve hacca gitmemiş, kurada çıkmamış adayların başvuruları ise sistem tarafından yenilendi. 29 Aralık 2017 tarihinde sona eren 2018 hac müracaatları sonrasında merakla hac kuraları çekilişi beklenmeye başlandı. Peki 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları sonuçları ne zaman belli olacak? İşte hac kurası ne zaman çekilecek 2018 hakkında Diyanetin yaptığı açıklama.

2018 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netlik kazandı. Hac kuraları çekiliş tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2018 Perşembe olarak belirlendi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 25 Ocak 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda kura çekimleri yapılacak ve burada çıkan sonuçlar tüm hacı adaylarına bildirilecek. Hac kuraları çekildikten sonra aşağıdaki linkini verdiğimiz sayfadan sonuçlar yayınlanacak.

HAC KURALARI SONUÇLARI SORGULAMA

HAC İBADETİ KİMLERE FARZDIR?

Kişinin Hac ibadetiyle yükümlü olması için öncelikle Müslüman olmak, akıllı ve büluğ çağında, hür olmak, ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır. Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman'a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

HACCIN FARZLARI NELERDİR?

Hanefi Mezhebine göre haccın farzları
Hanefilere göre; Bir şart ve iki rükûndan ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.

Hanefiler İhramı şart, diğerlerini asli unsur (rükün) kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmedikçe Hacc tamamlanmış olmaz ve İhramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında Arafat'ta vakfe yapamayan kimse o yıl Hacc yapma imkanını kaybetmiş olur. Bu kişinin yarım bıraktığı Haccını daha sonra kaza etmesi gerekir.

Şafî mezhebine göre haccın farzları şunlardır:

  1. İhrama girmek
  2. Arafat'ta vakfe yapmak
  3. Kâbe'de tavaf yapmak
  4. Sa'y yapmak
  5. Saçları tıraş etmek
  6. Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymak
    Bu farzlar haccın rükûnlarıdır.

Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre haccın farzları:

  1. İhrama girmek
  2. Arafat'ta vakfe yapmak
  3. Kâbe'yi tavaf etmek
  4. Sa'y yapmak
    Bu farzlar, haccın rükûnlarıdır.
    Rükûnlar, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefaret ödemekle ha sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması ve ya haccın kazası gerekir.
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HACIYA GİDECEK OLANLAR MASRAFLARI MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLASIN LAR ÖNERİMDİR
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