Hac kurası canlı izle: 2018 Hac kuraları çekiliyor! Hac kura sonuçları sorgulama ne zaman, nereden yapılacak?

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diaynet'in açıklamasına göre kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Diyenet'in açıklamasına göre kura sonuçları bu akşam saat 21.00'dan itibaren yayımlanacak. Diyanet'in kura sonuçları sorgulama sayfasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

2 milyonu aşkın hacı adayının beklediği gün geldi. Bugün saat 11.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda 2018 hac kuraları çekilecek. Günün sonunda da kura sonuçları diyanetin 2018 hac kura sonucu sorgulama sayfasından kontrol edilebilecek. Hacı adayları isterlerse 2018 hac kurasını canlı olarak da takip edebilirler.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ OLARAK GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

316 BİN YENİ KAYIT

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HAC HAZIRLIKLARI

Hacca ilk defa gidecekler için daha önceden hacca veya umreye gidenler çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar. Özellikle de yanınızda götürmenizin faydalı olacağı şeyler öneriliyor: