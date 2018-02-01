Hac kurası sonuçları: 2018 hac kura sonuç sorgulama sayfası

Diyenet'in açıklamasına göre kura sonuçları bu akşam saat 21.00'dan itibaren yayımlanacak. Diyanet'in kura sonuçları sorgulama sayfasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

2 milyondan fazla hacı adayı heyecanla bugünü bekliyordu. İlk defa başvuranlar, daha önce de başvuranlar bugün hac kurasından gelecek müjdeli haberi bekliyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda 2018 hac kuraları çekildi. Kura sonuçları Diyanetin 2018 hac kura sonucu sorgulama sayfasından kontrol edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HAC HAZIRLIKLARI

Hacca ilk defa gidecekler için daha önceden hacca veya umreye gidenler çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar. Özellikle de yanınızda götürmenizin faydalı olacağı şeyler öneriliyor:

Kıyafetler: Giysileriniz yaz aylarında giymeye uygun, açık renkli ve iç göstermeyen giysiler olmalı. Medine akşamları ve sabah namazı vakti biraz serin olur olur o yüzden yanınıza bir hırka da alabilirsiniz. Bunun dışında çorap ve tavaf patiği, terlik (büzgülü terlik torbası), bol miktarda iç çamaşırı, ihram, ihram kemeri, askılı cüzdan, havlu ve peçete almanızda fayda var.