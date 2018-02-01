Hac kurası sonuçları: 2018 hac kura sonuç sorgulama sayfası

2 milyondan fazla hacı adayı heyecanla bugünü bekliyordu. İlk defa başvuranlar, daha önce de başvuranlar bugün hac kurasından gelecek müjdeli haberi bekliyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda 2018 hac kuraları çekildi. Kura sonuçları Diyanetin 2018 hac kura sonucu sorgulama sayfasından kontrol edilebilecek.
2018 KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Diyenet'in açıklamasına göre kura sonuçları bu akşam saat 21.00'dan itibaren yayımlanacak. Diyanet'in kura sonuçları sorgulama sayfasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Kura sonuçları için tıklayınız (21.00)
2018 HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ
Diaynet'in açıklamasına göre kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.
HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ
Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.
2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.
HAC HAZIRLIKLARI
Hacca ilk defa gidecekler için daha önceden hacca veya umreye gidenler çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar. Özellikle de yanınızda götürmenizin faydalı olacağı şeyler öneriliyor:
Kıyafetler: Giysileriniz yaz aylarında giymeye uygun, açık renkli ve iç göstermeyen giysiler olmalı. Medine akşamları ve sabah namazı vakti biraz serin olur olur o yüzden yanınıza bir hırka da alabilirsiniz. Bunun dışında çorap ve tavaf patiği, terlik (büzgülü terlik torbası), bol miktarda iç çamaşırı, ihram, ihram kemeri, askılı cüzdan, havlu ve peçete almanızda fayda var.
Sağlık malzemeleri: Ağrı kesici, bulantı hapı, ishal ilacı, boğaz pastili ve öksürük ilacı, pişik kremi veya pudara, topuk kremi, yara bandı ve pamuk
Temizlik malzemeleri: Kokusuz sabun, şampuan, tıraş bıçağı, diş fırçası ve macunu, kolonya, peçete, tırnak çakısı, küçük bir makas götürebilirsiniz.
İbadet için: Cep boyu Kuran-ı Kerim, seccade, takke, tesbih, tavaf tesbihi, not defteri, tükenmez kalem, taş kesesi
HACDA SIRAYLA NELER YAPILIR?
Hac ibadeti 3'e ayrılır. Hacc-ı İfrad, yalnız Hac için ihrama girilerek yapılan hacca denir. Hacc-ı Kıran, Hac ile Umre`yi tek ihram içinde yapmaya denir. Hacc-ı Temettü ise, Umre ve Hac için ayrı ayrı ihrama girerek ikisini birlikte yapmak demektir.
Hacc-ı İfrad:
- Elbiseni tamamen soyunup ihram örtülerini sarınmalı.
- İki rekât ihram namazı kılmalı.
- Hacca niyet edip telbiye getirmeli. (İhram yasakları başlar.)
- Kudüm tavafını yapmalı
- İki rekât tavaf namazı kılmalı. (Hac sa
yini Arafata çıkmadan önce yapmak isteniyorsa, kudüm tavafından sonra yapmalı.)
- Haccın sa`yini yapmalı.
- Arafe günü Arafat`ta bulunmalı.
- Arafat
ta öğle ve ikindi namazını cemi takdim ile kılmalı.
- Müzdelife
de akşamla yatsı namazlarını birleştirerek yatsı vaktinde cemi te`hir ile kılmalı.
- Müzdelife`de sabah namazından sonra vakfe yapmalı.
- Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atmalı.
- Tıraş olup ihramdan çıkmalı.
- Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7`şerden 21 taş atmalı.
- Bayramın üç günü içerisinde ziyaret tavafını yapmalı.
- Tavaf namazını kılmalı.
- Arafat
a çıkmadan önce yapmadıysan, ziyaret tavafından sonra haccın sayini yapmalı.
- Mekke`den ayrılmadan Veda Tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
Hacc-ı Temettü:
- Elbiseni tamamen soyunup, ihram örtülerini sarınmalı.
- İki rekât ihram namazı kılmalı.
- Temettü haccı için umreye niyet edip telbiye getirmeli. (İhram yasakları başlar.)
- Umre tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
- Umrenin sa`yini yapmalı.
- Tıraş olup ihramdan çıkmalı.
- İhramsız normal kıyafetlerle hac beklenmeli. (İhram yasakları kalkar.)
- Arefe gününden bir gün önce tekrar İhram örtülerini sarınmalı.
- Hacca niyet edip telbiye getirmeli. (İhram yasakları başlar.)
- Haccın sa
yini yapmalı. (Haccın sayini Arafat`a çıkmadan önce yapmak isteniyorsa, kudüm tavafından sonra yapmalı.)
- Arafat`ta vakfeye durmalı.
- Arafat
ta öğle ve ikindi namazını cemi takdim ile kılmalı.
- Müzdelife
de akşamla yatsı namazlarını birleştirerek yatsı vaktinde cemi te`hir kılmalı.
- Müzdelife`de sabah namazından sonra vakfe yapmalı.
- Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atmalı.
- Kurban kesmeli veya kestirmeli.
- Tıraş olup ihramdan çıkmalı.
- Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7`şerden 21 taş atmalı.
- Bayramın üç günü içerisinde Ziyaret Tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
- Arafat
a çıkmadan önce yapılmadıysa, haccın sayini yapmalı.
- Mekke`den ayrılmadan Veda Tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
Hacc-ı Kıran:
- Elbiseni tamamen soyunup ihram örtülerini sarınmalı.
- İki rekât ihram namazı kılmalı.
- Umre ve hac her ikisine birden niyet edip telbiye getirmeli.
(İhram yasakları başlar.)
- Umre tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
- Umrenin sa`yini yapmalı.
- Kudüm tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazını kılmalı.
- Haccın sa
yini yapmalı. (Haccın sayi Arafat`a çıkmadan önce yapılmak isteniyorsa, kudüm tavafından sonra yapmalı.)
- Arefe günü, Arafat`ta bulunmalı.
- Arafat
ta öğle ve ikindi namazını cemi takdim ile kılmalı.
- Müzdelife
de akşamla yatsı namazlarını birleştirerek yatsı vaktinde cemi te`hir ile kılmalı.
- Müzdelife`de sabah namazından sonra vakfe yapmalı.
- Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atmalı.
- Kurban kesmeli veya kestirmeli.
- Traş olup ihramdan çıkmalı.
- Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7`şerden 21 taş atmalı.
- Bayramın üç günü içerisinde ziyaret tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
- Arafat
a çıkmadan önce Haccın sayi yapılmadıysa, Haccın sa`yi yapmalı.
- Mekke`den ayrılmadan Veda Tavafını yapmalı.
- İki rekât tavaf namazı kılmalı.
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