Hacer Nine 84 yaşında okuma-yazmayı öğrendi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta okuma yazma öğrenen 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı'ya düzenlenen törenle Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından okur-yazarlık sertifikası verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'de başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Nazilli Halk Eğitim Merkezi tarafından da okuma-yazma kursları açıldı. Kurslara yılbaşından bu yana 300 kişi katıldı. 3 ay süren kurslar sonucunda okumayı öğren 120 kursiyere okur -yazar belgesi verildi. Kurslardan son olarak mezun olan kursiyerlere Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nin alt katında bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle okur-yazarlık sertifikaları dağıtıldı. Törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Turan, Nazili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, kurs öğretmenleri ile kursiyerler katıldı. Kursiyerler arasındaki 84 yaşında okuma, yazma öğrenen Hacer Büyükyapıcı büyük ilgi gördü. Büyükyapcı'ya okur-yazarlık sertifikasını Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük verdi. Kaymakam Küçük, Büyükyapıcı'yı ilerleyen yaşına rağmen kursa katılarak örnek olduğu için kutladı. 84 yıl sonra okama yazma öğrenen Büyükyapıcı ise mutluluğunu, "Kursumuz çok güzel geçti. Hiç zorlanmadım. Daha önce okuma yazma bilmediğim için birçok işimde başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyordum. Artık her şeyi kendim yapabilirim" sözleriyle dile getirdi.

