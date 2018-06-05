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Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı

Ankara'da, Hacettepe Teknokent ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te bulunduğu belirtildi.

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için Ankara'ya getirilecek.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Hacettepe Teknokent

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