Hacettepe Teknokent'e yönelik FETÖ operasyonu

Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.
Hacettepe Teknokent'teki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usule aykırı hisse devri ve örgütün yurt dışındaki kurumlarına para aktarılarak 300 milyon lira yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Aralarında eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da bulunduğu gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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