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Hacettepe Teknokent'e yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı

Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulusoy, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ulusoy, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent'teki yapılanması ve kurumun zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 Nisan'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e kendine yakın kişileri yerleştirerek, kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürülmüştü.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E. hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edilmişti.

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