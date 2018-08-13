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Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesinin akademisyeni ve çalışanı 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hacettepe Üniversitesi gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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