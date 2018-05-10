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Hacettepe Üniversitesinde Uluslararası Dostluk Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

38 ülke Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Dostluk Günü etkinliğinde buluştu

Hacettepe Üniversitesinde farklı büyükelçiliklerin katkısıyla "Uluslararası Dostluk Günü" etkinliği düzenledi.

Üniversitenin Beytepe Yerleşkesi’nde Venezuela’dan Hindistan, Güney Kore ve Filistin’e kadar 38 ülkenin katılımıyla yapılan etkinlikte farklı ülkelerden öğrenciler, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinin katkılarıyla ülkelerine özgü gelenek, görenek, kültür ve yemekleri tanıttı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, böyle bir gün ve etkinliği yapmayı hep çok istediğini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Birimlerinin ve Yabancı Diller Yüksekokullarının ayrı ayrı yaptıkları etkinlikleri Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin tümüne açmak istediklerini belirten Özen, dünyanın geçtiği tatsız dönemde ve coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklara rağmen farklı kültür, din ve dillerin insanlığı zenginleştirdiğinin bir örneğinin de üniversitelerinde görülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Özen, kendisinin bu hayalini gerçekleştirmesinde başta destek olanlara, katılımcı 38 ülkeye ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Mutluay Çetintaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılından bu yana Uluslararası Öğrenci Günü adıyla yaptıkları organizasyonun adını bu yıl “Uluslararası Dostluk Günü” olarak değiştirdiklerini belirtti.

Çetintaş, "Ankara’daki bütün büyükelçilerin gelmesine, en azından büyükelçiliklerin stant açmasına gayret ettik. Burada kendi kültürlerini tanıtan, kendi ülkelerine özgü yemekler sunan ve eğitimle ilgili bilgiler veren 38 ülke var." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Özen, her ülkenin standını tek tek gezerek okullarında okuyan yabancı öğrencilerden ve temsilcilerden ülkeleriyle ilgi bilgi aldı.

Rektör Özen, okullarında okuyan Suriyeli öğrencilerin stantlarına özel ilgi gösterdi, diğer öğretim üyeleri ve öğrencilerle “Ankara havası” oynadı.

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