Hacettepe Üniversitesinde Uluslararası Dostluk Günü

Hacettepe Üniversitesinde farklı büyükelçiliklerin katkısıyla "Uluslararası Dostluk Günü" etkinliği düzenledi.

Üniversitenin Beytepe Yerleşkesi’nde Venezuela’dan Hindistan, Güney Kore ve Filistin’e kadar 38 ülkenin katılımıyla yapılan etkinlikte farklı ülkelerden öğrenciler, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinin katkılarıyla ülkelerine özgü gelenek, görenek, kültür ve yemekleri tanıttı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, böyle bir gün ve etkinliği yapmayı hep çok istediğini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Birimlerinin ve Yabancı Diller Yüksekokullarının ayrı ayrı yaptıkları etkinlikleri Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin tümüne açmak istediklerini belirten Özen, dünyanın geçtiği tatsız dönemde ve coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklara rağmen farklı kültür, din ve dillerin insanlığı zenginleştirdiğinin bir örneğinin de üniversitelerinde görülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Özen, kendisinin bu hayalini gerçekleştirmesinde başta destek olanlara, katılımcı 38 ülkeye ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.