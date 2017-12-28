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Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 09:32 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4'ü faal çalışan olan Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bylock kullanıcısı FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine bu sabah saatlerinde başlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Ankara FETÖ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Fetosa her istediğini verip kozmik odadaki bilgileri cia veren feto ile kasila kasila poz veren ihaneti belgeliler alınmadıkça sarı çizmeli mehmet ağa kim kimdir eminim garip kimsesizlerdir..
ülkede herkes fetocu ya peki bunun siyasî ayağı yokmudur eteklerini öpenler yokmudur !!
vurun kafalarına
aslında hacettepeyi iyi araştırmaları gerekir çünkü yolsuzluk fetocu almış başını gidiyor .hacettepe ünüversitesi şimdiki rektörüde personelin servislerini kaldırmaya çalışıyor başbakınlıktan alacağı servis bütçelerini kendi altlarındaki makam araçlarına kullanıyorlar .haksızlık adaletsizlik almış başını gidiyor yiyen yiyene hacettepede .sayın devletim bu hacettepeye bir el atmalısınızki düzelsin
@ido_sa hah hah ha
aklı olmayıp kalanlardır kesin.nede olsa üniversitede akıl ne arasın adamlarda
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