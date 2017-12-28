Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bylock kullanıcısı FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 4'ü faal çalışan 23 personel ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine bu sabah saatlerinde başlandığı belirtildi.