Hacı adayları bilgilendirildi

Haccın bu bakımdan insan hayatında çok anlamlı ve çok değerli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Süresi kaç gün olursa olsun bu sürede sadece yoğunlaştığınız, konsantre olduğunuz bir duygu var, Rabb'imizin rızasına ermek. Elbette hac bir yolculuk ama bu yolculuk Suudi Arabistan'a bir yolculuktan ibaret değil. Haccın yolculuk boyutunda öncelikle kendi gönül dünyamıza bir yolculuk var. Çünkü kalp ile Kabe arasında hep bir irtibat kurulmuştur, bir alaka görülmüştür. O yüzden Allah Resulü bizlere numune olmak üzere gerçekleştirdiği tek haccı var, o da Veda Haccı. O Veda Haccı esnasında büyük bir coşkuyla, heyecanla tavaf ettiği Kabe-i Muazzama'nın etrafında gerçekten büyük bir heyecan yaşamıştır. Çünkü Allah Resulü'nün gönlünde, içinde doğup büyüdüğü 53 yaşına kadar yaşadığı Mekke-i Mükerreme terk edilip gidilecek bir yer değildir."

Müftü Yılmaz, Kabe'ye yolculuğun zaman tünelinde geçmişe, tarihe bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

Haccın aynı zamanda ebediyet alemine, sonsuzluk iklimine, ölüm ve ötesine bir yolculuk olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü kefeni andıran beyaz ihram libaslarıyla Kabe'de tavaf eden, Arafat'ta vakfe yapan insanlar aslında bir mahşer provası yapıyor. Öldükten sonra yeniden dirilmenin, Allah'ın huzurunda divana durmanın, hesap vermenin heyecanı ve coşkusuyla adeta öldükten sonra yeniden dirilmeyi yaşayacaklar. Dolayısıyla siz de hem geçmişe, ezeliyet alemine hem de ebediyet alemine bir yolculuğa çıkacaksınız. Zihniniz ve kalbiniz bunlara hazırlıklı olarak oraya gitmeye çalışmalısınız."