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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Artık Mardin Havalimanı direk dış hatlara açıldı. Buradan hacı adaylarımızı yolcu ediyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hac görevini yapmak için 3 kafile halinde kutsal topraklara gidecek 750 hacı adayı için Mardin Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları, yola çıkmadan önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasının huzuru için dua etti.

Uğurlamada Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hacı adaylarına ikramda bulundu.

Törene katılan Mardin Valisi Mustafa Yaman, bu yıl 750 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Eskiden Ankara ya da İstanbul'dan yolcu ediliyorlardı. Şimdi artık Mardin Havalimanı direk dış hatlara açıldı. Buradan hacı adaylarımızı yolcu ediyoruz." dedi.

Hacı adayı Şeyhmus Gültekin ise kutsal topraklara yolculuk etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "İlk defa gidiyorum, çok heyecanlıyım. Bir an önce kutsal topraklara kavuşmak istiyoruz. Kavuştuğumuzda ülkemize ve bütün Müslüman alemine dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek başkanlığındaki hacı adayları, duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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