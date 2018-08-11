Hacı adayları kutsal topraklarda

MEKKE (AA) - Hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı, günlerini ibadet ve dua ederek geçiriyor.
Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, ilk önce üzerilerindeki ihramla umre yapıyor. Umre sırasında hacı adayları, Kabe'yi tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında umre sayi yapıyor.
Dünyanın çeşitli noktalarından gelen Müslümanlardan kimisi teşrik tekbiri ve salavat getirirken kimileri de kendi lisanlarıyla sesli dua ederek iki tepe arasında yürüyor.
Yüz binlerce Müslüman, Makam-ı İbrahim'de dua edip Hicr-i İsmail'de namaz kılıyor.
Alandaki zemzem çeşmelerinden doya doya su içen Müslümanlar, sayini tamamladıktan sonra da Merve Tepesi'ndeki kayalık alana çıkıp dua ediyor.
Tavaf sırasında hacı adayları, Kabe duvarına dokunmak için birbirleriyle yarışıyor. Hacer-ül Esved'e dokunup öpmek için zaman zaman izdiham yaşanıyor.
- Temizlik çalışmaları ilgiyle izleniyor
Hacı adaylarının daha steril ortamda ibadet edebilmeleri için Kabe'de vakit namazları öncesi onlarca görevli zemin temizliği yapıyor. Ekip çalışması olarak yapılan temizlik ilgiyle izleniyor.
Mescid-i Haram görevlileri, tavaf alanında iki şeridi aynı anda çekerek temizliğe başlıyor. Şeritlerden biri hacı adaylarının alana girmesini engellerken diğer şerit içinde temizlik personeli "çek-pas" ve temizlik araçlarıyla nizami şekilde zemini suyla yıkamaya başlıyor.
Kabe temizlik görevlilerinin hızlı ve heyecanlı çalışması dikkati çekiyor. Alanda bulunan bazı hacı adayları bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.
Her gün beş kez tekrarlanan temizlikle hacı adayları, daha sağılıklı ortamda ibadetlerini yapıyor.
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