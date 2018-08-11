Hacı adayları kutsal topraklarda

MEKKE (AA) - Hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı, günlerini ibadet ve dua ederek geçiriyor.

Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, ilk önce üzerilerindeki ihramla umre yapıyor. Umre sırasında hacı adayları, Kabe'yi tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında umre sayi yapıyor.

Dünyanın çeşitli noktalarından gelen Müslümanlardan kimisi teşrik tekbiri ve salavat getirirken kimileri de kendi lisanlarıyla sesli dua ederek iki tepe arasında yürüyor.

Yüz binlerce Müslüman, Makam-ı İbrahim'de dua edip Hicr-i İsmail'de namaz kılıyor.

Alandaki zemzem çeşmelerinden doya doya su içen Müslümanlar, sayini tamamladıktan sonra da Merve Tepesi'ndeki kayalık alana çıkıp dua ediyor.

Tavaf sırasında hacı adayları, Kabe duvarına dokunmak için birbirleriyle yarışıyor. Hacer-ül Esved'e dokunup öpmek için zaman zaman izdiham yaşanıyor.

- Temizlik çalışmaları ilgiyle izleniyor

Hacı adaylarının daha steril ortamda ibadet edebilmeleri için Kabe'de vakit namazları öncesi onlarca görevli zemin temizliği yapıyor. Ekip çalışması olarak yapılan temizlik ilgiyle izleniyor.