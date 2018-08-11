HABER

Hacı adayları kutsal topraklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı, günlerini ibadet ve dua ederek geçiriyor - Hacı adaylarının daha steril ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için Mescid-i Haram'ın zemini günde beş defa temizleniyor

MEKKE (AA) - Hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı, günlerini ibadet ve dua ederek geçiriyor.

Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, ilk önce üzerilerindeki ihramla umre yapıyor. Umre sırasında hacı adayları, Kabe'yi tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında umre sayi yapıyor.

Dünyanın çeşitli noktalarından gelen Müslümanlardan kimisi teşrik tekbiri ve salavat getirirken kimileri de kendi lisanlarıyla sesli dua ederek iki tepe arasında yürüyor.

Yüz binlerce Müslüman, Makam-ı İbrahim'de dua edip Hicr-i İsmail'de namaz kılıyor.

Alandaki zemzem çeşmelerinden doya doya su içen Müslümanlar, sayini tamamladıktan sonra da Merve Tepesi'ndeki kayalık alana çıkıp dua ediyor.

Tavaf sırasında hacı adayları, Kabe duvarına dokunmak için birbirleriyle yarışıyor. Hacer-ül Esved'e dokunup öpmek için zaman zaman izdiham yaşanıyor.

- Temizlik çalışmaları ilgiyle izleniyor

Hacı adaylarının daha steril ortamda ibadet edebilmeleri için Kabe'de vakit namazları öncesi onlarca görevli zemin temizliği yapıyor. Ekip çalışması olarak yapılan temizlik ilgiyle izleniyor.

Mescid-i Haram görevlileri, tavaf alanında iki şeridi aynı anda çekerek temizliğe başlıyor. Şeritlerden biri hacı adaylarının alana girmesini engellerken diğer şerit içinde temizlik personeli "çek-pas" ve temizlik araçlarıyla nizami şekilde zemini suyla yıkamaya başlıyor.

Kabe temizlik görevlilerinin hızlı ve heyecanlı çalışması dikkati çekiyor. Alanda bulunan bazı hacı adayları bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Her gün beş kez tekrarlanan temizlikle hacı adayları, daha sağılıklı ortamda ibadetlerini yapıyor.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'un 'Kovboy Hoca'sıÇorum'un 'Kovboy Hoca'sı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hacı adayı 2018 ibadet Mekke

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.