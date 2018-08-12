Hacı adayları kutsal topraklarda

MEKKE (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye gelen Türk hacı adayları kaldıkları otellerde çiçek ve ilahilerle karşılanıyor.
Daha çok ilk gelen kafile için düzenlenen karşılama merasimi hacı adaylarını da çok memnun ediyor. Çeşitli ikramların yapıldığı karşılamalar otellerin kapı girişinde başlıyor. Otel personelinin yardımıyla lobide ağırlanan hacı adaylarına hurma, zemzem, soğuk içecek ve diğer yiyecekler ikram ediliyor. Hacı adayları bu ikram ve karşılamayla yol yorgunluğunu bir nebze de olsa üzerinden atıyor.
- Hacı adayları heyecanlı
Kıbrıs'tan geldiğini söyleyen hacı adayı Harun Gökçe, ilk defa Kabe'yi göreceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek kutsal topraklara geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Gökçe, Türkiye'den hacı olmak isteyenlerin 10 yıl beklediğini, Kıbrıs'tan hacca gelmenin daha kolay olduğunu kaydederek "Allah herkese nasip etsin." dedi.
Hacı adaylarından Ayla Coşkun da anlatılamayacak duygular içinde olduğunu dile getirerek "İlk defa geliyorum. Çok sevinçliyim, çok mutluyum." diye konuştu.
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