"Hacı Murat" araçlarla Mehmetçik'e destek konvoyu

Muğla'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayrağı asılan "Hacı Murat" araçlarla konvoy oluşturuldu.

Menteşe ilçesinde bir araya gelen Hacı Murat 124 Muğla Grubu üyeleri, önce şehitler için lokma dağıttı. Daha sonra Hacı Murat araçlara Türk bayrağı takarak şehir turu atan gruptakiler, Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Konvoyun geçtiği güzergahtaki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi, bazı vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selami Yalçın, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla şehitler için lokma döktürdüklerini söyledi.

Tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Yalçın, "Bugün burada Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için toplandık. Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını hiçe sayıp terör örgütlerine karşı korkusuzca mücadele ediyor. Bizler dualarımızla her an onların yanındayız. " dedi.