Hacı Şefik Çetin Camii ibadete açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Regaip Kandili gününde hizmete giren Hacı Şefik Çetin Camii açılışına katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayırsever tarafından Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde yaptırılan Hacı Şefik Çetin Camii açılışına katıldı. Regaip Kandili’nde hizmete açılan caminin açılışı öncesi Başkan Uysal, vatandaşlarla sohbet etti. Hep birlikte yapılan duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirilirken Başkan Uysal, caminin inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Uysal, “Caminin yapımında Muratpaşa Belediyesi olarak bizim de katkımız olduğu için ayrıca mutluyuz. Kubbe mimarisiyle de dikkat çeken Hacı Şefik Çetin Camii, bölgenin önemli eserleri arasında yer alacaktır” dedi.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, hem açılışı gerçekleştiren Hacı Şefik Çetin Camii’nde hem de Muratpaşa Camii’nde Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.