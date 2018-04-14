HABER

Hacı Zeynep Camii Derneği’nden Ataç’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Hacı Zeynep Camii Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren ibadethanelerin görevlileri ve cami derneklerinin yetkilileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Çamlıca’da hizmet veren Hacı Zeynep Camii Yaşatma Derneği yetkilileri Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Osman Karancık, dernek yöneticileri ile birlikte Başkan Ataç’a cami durumu hakkında bilgiler vererek desteklerinden ötürü de teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

Bursa'da hastane yangını!

Bursa'da hastane yangını!

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.