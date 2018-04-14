Hacı Zeynep Camii Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren ibadethanelerin görevlileri ve cami derneklerinin yetkilileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Çamlıca’da hizmet veren Hacı Zeynep Camii Yaşatma Derneği yetkilileri Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Osman Karancık, dernek yöneticileri ile birlikte Başkan Ataç’a cami durumu hakkında bilgiler vererek desteklerinden ötürü de teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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