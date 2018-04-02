HABER

Hacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

'HACISÜLEYMANOĞULLARI' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunların yönettiği  20 Mart'ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Hacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- 'HACISÜLEYMANOĞULLARI' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunların yönettiği 20 Mart'ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 499 mermi ve fişek ele geçirildi.

5'İ EMNİYETTEN SERBEST, 19'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
24 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hacısüleymanoğlu'nun torunlarından Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYIT CİHAZLARINA EL KOYUYORLAR, 16 FARKLI OLAY ORTAYA ÇIKARTILDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin işyeri sahiplerini tehdit ederek haksız menfaat elde edildiğini, kendilerine karşı çıkan kişileri ise dövdükleri ve işyerine zarar vererek korkuttuklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için darp olayının olduğu yerlerde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazlarını sökerek yanlarına aldıklarını belirledi. Şüphelilerin 16 farklı yağma, tehdit, silahlı yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karıştıklarını kaydedildi.

FOTOĞRAF

Hacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildiHacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildiHacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildiHacısüleymanoğulları adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Su borusu patladı! Mahsur kalanlar varSu borusu patladı! Mahsur kalanlar var
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

İdil Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!

İdil Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!

TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.