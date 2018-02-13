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Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 00:42 | Son Güncelleme

Mehmetçik Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün, vakfın internet sitesi üzerinden Özalkan adına yaptığı 18 bin lira bağışın kabul edilmediği belirtildi.

Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."

musaozalkan
Afrin şehidi Musa Özalkan

(AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kadını vatan haini ilan etmeye gerek yok. En başından beri davanın avukatıymış. Şehadetten sonra davayı devralıp maaşa konmak gibi bir olayı yok yani. Yasalar ne diyorsa yapması gerekeni yapmış. Onu yapmasaydı o zaman da görevini yapmamak suçlamasıyla kendisine dava açılacaktı. Avukat arkadaşlar ne demek istediğimi anlamışlardır.
Kamu baskısıyla sonradan kazanılmış gibi gösterilmeye çalışılan vicdanın ispatı 18 bin TL kadar ucuz bir meblayla satın alınamaz.Bugün Afrinde veya dünyanın herhangi bir noktasında aziz şehitlermizin dökülen tek damla kanı biz vatandaşların rahatı için.Şehidimize sahip çıkmak asli vazifemizdir.Onurlu duruşundan dolayı teşekkürler Mehmetçik Vakfı. ??c?'??
Nedense bağış yapmak haciz işlemi ortaya çıkınca aklına gelmiş. Her ne olursa olsun bu ülkede rahat yaşıyorsak avukat doktor Cumhurbaşkanı inşaat işçisi işini yapıyorsa bunlar o aziz şehitler kahraman gazilerimiz ve şuan vatanı için şehadet şerbetini içmeye hazır bulunan bu ülkenin askeri polisi sayesindedir. Kimse nankörlük yapmasın !
Helal olsun, bir avukat olarak arkadaşın yaptığını asla benimsemiyoruz. Avukatlık mesleği, insanlık onuru için vardır. Avukat hanım, İcra İflas Kanunu'ndan ziyade vicdana aykırı hareket etmiştir.
Mehmetçik Vakfı doğru olanı yapmış avukatta tekrar haciz başlatacağına gidip Mahkeme Başkanına yada Adalet Bakanlığına meseleyi açıklasaydı, zaten Devlet bu işi çözerdi
kemiklerini sızlattınız ya bu ayıpda size yeter alacağı olan silse ne olurki yani
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