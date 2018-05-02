Hacizli araçları sahte raporla ucuza alıp sattıkları iddiası

Adana'da parçalarını söktürdükleri hacizli araçlarla ilgili düşük fiyattan bilirkişi raporu hazırlattıkları, diğer alıcıları tehdit ettikleri ve araçları değerinin çok altında satın aldıkları iddia edilen aralarında avukat, polis, icra müdürü, yediemin görevlileri ile bilirkişilerin de bulunduğu 7'si tutuklu 40 kişi hakkında 3 yıldan 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Celal A, Eray S, Ali B, Erkan Ö, Fikret B, Kenan P. ve Ahmet E, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Eray S. savunmasında, servisçilik yaptığını, ara sıra ihalelere girip satılan eşyaları satın aldığını söyledi.

İddianamede yer alan ihalelere gittiğini ancak diğer sanıklarla birlikte hareket etmediğini savunan Eray S, müştekiye de tehditte bulunmadığını ileri sürdü.

Ali B, örgüt yöneticisi olarak sorumlu tutulduğunu belirterek, "Örgütte benimle hareket ettiği öne sürülen diğer şahıslar bana ait satılan taşınmazların ihalesine katıldılar. İhaledeki usulsüzlük nedeniyle şikayetçi dahi oldum." dedi.