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Hacizli araçları sahte raporla ucuza alıp sattıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Adana'da parçalarını söktürdükleri hacizli araçlarla ilgili düşük fiyattan bilirkişi raporu hazırlattıkları, diğer alıcıları tehdit ettikleri ve araçları değerinin çok altında satın aldıkları iddia edilen 7’si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da parçalarını söktürdükleri hacizli araçlarla ilgili düşük fiyattan bilirkişi raporu hazırlattıkları, diğer alıcıları tehdit ettikleri ve araçları değerinin çok altında satın aldıkları iddia edilen aralarında avukat, polis, icra müdürü, yediemin görevlileri ile bilirkişilerin de bulunduğu 7'si tutuklu 40 kişi hakkında 3 yıldan 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Celal A, Eray S, Ali B, Erkan Ö, Fikret B, Kenan P. ve Ahmet E, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Eray S. savunmasında, servisçilik yaptığını, ara sıra ihalelere girip satılan eşyaları satın aldığını söyledi.

İddianamede yer alan ihalelere gittiğini ancak diğer sanıklarla birlikte hareket etmediğini savunan Eray S, müştekiye de tehditte bulunmadığını ileri sürdü.

Ali B, örgüt yöneticisi olarak sorumlu tutulduğunu belirterek, "Örgütte benimle hareket ettiği öne sürülen diğer şahıslar bana ait satılan taşınmazların ihalesine katıldılar. İhaledeki usulsüzlük nedeniyle şikayetçi dahi oldum." dedi.

Polis memuru Erkan Ö. ise ihalelerle ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Sızdırdığım iddia edilen belge de ihaleyle değil iddia araştırmasına ilişkindir. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Eray S, Celal A, Erkan Ö. ve Kenan P'yi yurt dışı çıkış yasağı, Fikret B'yi haftanın üç günü en yakın kolluk birimine imza atma, Ahmet E. ve Ali B’yi ise ev hapsi şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2015-2017 yıllarında icralık araç ve gayrimenkullerin alım ve satımıyla ilgili "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yakalanan 40 kişi hakkında "İhaleye fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyesi olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, muhafaza görevini kötüye kullanma, yaralama, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, gizliliğin ihlali, rüşvet almak ve vermek" suçlarından dava açılmıştı.

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