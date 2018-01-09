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Haczedilen okulda öğrencilere bir şok daha!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya’da özel okula gelen haciz yüzünden okulları kapatılan öğrenciler ile velilerine sömestr tatili öncesi bir kötü haber daha geldi. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ortaya çıktı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum borçları ödeyemeyince okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddialara göre, borçları yine de karşılayamadı.

ÖĞRENCİLER DERSTEYKEN HACİZ GELDİ

Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna, yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. 640 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonrası çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar dersteyken, sıra, masa ve klimalar söküldüğü iddia edildi.

ÖĞRETMENLER AYLARDIR MAAŞ ALAMADI

Yaşanan olaylar sonrası dün okula gelip çocuklarının eşyalarını toplayan veliler, bugün tekrar gelerek okul yönetiminden gidişatla ilgili bilgiler aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürdü.

Birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı bildirildi. Maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ileri sürüldü.

Özel okula haciz şoku! Akıllı tahtalar bile gitti
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Tatil karne haciz Konyaaltı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
burda milli eğitimin suçu ne özel okula gidiyorsan sonuçlarına katlanacaksın
İşte olacak olanlar ve rezilliklerin bir örneği...Ulan; eğitim,sağlık ve güvenlik özelleştirilmi? Ya bu işlere kimler sebep oldu ise,kimler başlatmış ise ALLAH Milyarlarca kez belasını versin.Ulan sağlıkta para kazanılmıyor diye hastaneleridemi kapatalım,Güvenlikte para kazanamıyor diye polis teşkilatını, jandarmayı mı kapatalım ya.Ulan eğitimden para gelmiyor diye okullarıda mı kapatalım yani?Alın sokun içinize, özelleştirme diye diye güzelim ülkemizi talan,hırsızlar çetelerine teslim ettiniz ulan.Allah topunuzun belasını versin.PARA PARA diye gözleriniz çıkacak ta; olan güzel ülkemize oluyor
bütün dershaneleri kapatıp bütçesi olmayan dershaneleri bile özel okul olmaya zorlayan cemaat dershanelerini koskocaman lise yapan ve yüzlerce sebepten dolayı bakanlıgın ve hükümetin suçu.
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