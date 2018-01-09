Haczedilen okulda öğrencilere bir şok daha!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum borçları ödeyemeyince okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddialara göre, borçları yine de karşılayamadı.
ÖĞRENCİLER DERSTEYKEN HACİZ GELDİ
Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna, yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. 640 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonrası çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar dersteyken, sıra, masa ve klimalar söküldüğü iddia edildi.
ÖĞRETMENLER AYLARDIR MAAŞ ALAMADI
Yaşanan olaylar sonrası dün okula gelip çocuklarının eşyalarını toplayan veliler, bugün tekrar gelerek okul yönetiminden gidişatla ilgili bilgiler aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürdü.
Birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı bildirildi. Maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ileri sürüldü.
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