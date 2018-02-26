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Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir lisede temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İddialar öğrencileri ayaklandırdı. Velilerin de katıldığı protesto sonucu okul müdürü ve temizlik görevlisi görevden alındı. Görevden alınan temizlik görevlisinin "Kız öğrenciler çok dar giyiniyor" dediği ve okul müdürünün ise öğrencilere "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" dediği ileri sürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir’de bulunan bir lisede meydana geldi. İddialara göre bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisi, iki kız öğrenciye okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik görevlisini okul müdürüne şikayet etti.

"KIZ ÖĞRENCİLER ÇOK DAR GİRİNİYOR"

İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Cinsel tacize uğrayan öğrencilere 'Siz de o kadar dar pantolon giymeyin’ dediği iddia edilen okul müdürü de okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.

SDF

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11. sınıf öğrencisi Rojbin Paş, temizlik görevlisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu söyledi. Müdüre yapılan şikayetlere rağmen temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını belirten Paş, artan tepkiler sonunda müdürün ve temizlik görevlisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

"TAKİP EDECEĞİZ"

Öğrenci ve velilerin göstermiş olduğu tepkilere dernekler de destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hademe görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hademe hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.

İHA

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Bahçeşehir lise öğrenci müdür hademe cinsel istismar taciz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Göz tacizi diye bir şey olamaz insan istediği yere bakma hakkına ve özgürlüğüne sahiptir.
AYNI ŞEKİLDE DARACIK ERKEKLER GİYİNSE ORASI BURASI BELLİ OLSA ERKEKLER SAPIK OLUYOR. KIZLAR GİYİNİRSE MADUR OLUYOR. MEMLEKETTE NEDENSE MADURU OYNAYANI ÇOK SEVİYOR. ÇOK NAMUSLULARSA NEDEN DAR GİYİNİYORLAR.
vay beee zihniyete bak,memleket sapık dolmuş,nefissiz köpekler.
bu ayıp tarım bakanının arkadaşlar. ufacık çocuk ergen gibi davranıyor. sebepi hormonlu yiyecekler.15 yılda hormonlu yiyeceklerle mahvettiler herkesin çocugunu
Bunlar bilinçli yapılan olaylardır Birilerine malzeme gerek böylesi insanlarıda müdür yapmamalı
Sanatçı soytarısı vardı hani, Özgecan Aslan Katledildiğinde siz de açık saçık giyinmeyin demişti.Aynı zihniyet.Survivor da falan kol geziyor gene reyting uğruna adam yerine koydukları soytarı.
Okullara böyle eğitimsiz,cahil adamları koyarsan olacağı budur.İnsan nefsine hakim olmalıdır kız öğrencilerinde öğrenciye yakışacak şekilde giyinmeleri gerekir.herkes kendinden sorumludur..
Ahlaksızlığın başka açıklaması olmaz zaten, dar giyiniyorsa taciz etmen mi gerekiyor, bu kadar düşük müsünüz siz. Pedofililik tüm yurdun her bir yanını kaplamış durumda.
duran karaman66 sen galiba fazla yedin hormonlulardan bu ne kafa beçok güldüm yaa
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