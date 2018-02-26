Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir’de bulunan bir lisede meydana geldi. İddialara göre bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisi, iki kız öğrenciye okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik görevlisini okul müdürüne şikayet etti.
"KIZ ÖĞRENCİLER ÇOK DAR GİRİNİYOR"
İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Cinsel tacize uğrayan öğrencilere 'Siz de o kadar dar pantolon giymeyin’ dediği iddia edilen okul müdürü de okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11. sınıf öğrencisi Rojbin Paş, temizlik görevlisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu söyledi. Müdüre yapılan şikayetlere rağmen temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını belirten Paş, artan tepkiler sonunda müdürün ve temizlik görevlisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını kaydetti.
"TAKİP EDECEĞİZ"
Öğrenci ve velilerin göstermiş olduğu tepkilere dernekler de destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hademe görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hademe hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.
İHA
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