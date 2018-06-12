İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6-7 Ekim olaylarında 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yasin Börü'yü apartmandan atıp linç ettiler. Parti karar aldı. 'Direneceğiz ve çukurları açacağız.' diye. Onların partisi. Hadi şimdi yapsınlar da görelim. Hadi çukur açsınlar da görelim. Hadi belediyelerinden dağlara adam göndersinler de görelim. Hadi belediyelerinden finanse etsinler de görelim." dedi.

Soylu, Maslak Atatürk Oto Sanayisi'nde esnafı ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin huzuru yarım bırakmaması gerektiğini dile getiren Soylu, "Doğu ve güneydoğuda huzuru kolay elde etmedik. Oradaki insanlar da çok çektiler. Şehit de gazi de verdik. Ben sizin kardeşinizim, içime bir şey batıyor, gönlüme. Hiç kimse yanlış anlamasın. Bu işleri yaşamayıp uzaktan sadece bu işlerin hikayesini yapanlar Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edip de onun oradan çıkma lobisini gerçekleştiremezler. Bu ülkede bu yanlış bir şeydir. Kimse kusura bakmasın." diye konuştu.

Soylu, muhalefete seslenerek, şu ifadeleri kullandı: