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Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, korumasının Adnan Oktar operasyonunda tutuklanmasının ertesi günü emeklilik dilekçesi verdi.

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğİni istedi.

Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, “Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

hadi

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR?

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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Hadi Salihoğlu emekli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hükümete para lazım. Adnan Oktarda da para var. Mesele yok :)
Tuz kokmuş.Ciddi olarak bu konunun üzerine gidilse daha kimler çıkar kimler!
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