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HADİ SALİHOĞLU GÖREVİ DEVRETTİ- 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ - Kamera Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA Son HSK Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Metin Sarıhan, emeklilik dilekçesi vererek emekliye ayrılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'ndan görevi devraldı.  Makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hadi Salihoğlu, iki gündür emekli olduğunu belirterek, "40 sene kolay değil.

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Son HSK Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Metin Sarıhan, emeklilik dilekçesi vererek emekliye ayrılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'ndan görevi devraldı.
Makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hadi Salihoğlu, iki gündür emekli olduğunu belirterek, "40 sene kolay değil. Ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı. İtaat et rahat et. Hanımın onaması olmadan hiçbir şey olmuyor. Ve bir saatte de emekli olduk" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Adliyeden genel görüntü
-Hadi Salihoğlu'nun Metin Sarılan'ı adliyenin önünde çiçekle karşılaması
-Makam katında Hadi Salihoğlu ile Metin Sarıhan arasındadevir teslim töreni
-Salihoğlu ve Metin Sarılan'ın konuşmaları
-Metin Sarıhan'ın Salihoğlu'na plaket, Salihoğlu'nun da Sarıhan'a çiçek vermesi
-Hayri Kaynar ile Murat Boylu arasında devir teslim töreni
-Kaynar ve Boylu'nun konuşmaları
-Kaynar'ın Boylu'ya çiçek, Boylu'nun da Kaynar'a plaket vermesi

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