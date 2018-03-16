Hadimi Külliyatı Türkçe’ye kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’da yetişen alim ve velilerin en önemlilerinden Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretleri tarafından yazılan Hadimi Külliyatı’nın Türkçe’ye kazandırılması için çalışma başlattı.

Hazreti Hadimi Türbesi önünde, Hadimi Külliyatı’nın Türkçe’ye kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmanın protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, büyük zatların, kamil insanların bulundukları yerin aynı zamanda aydınlatıcısı, irşad edicisi olduklarını belirterek, “Bu vesileyle Konyamızın manevi mimarlarını ve mana yıldızlarını rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hakk, onlardan istifade etmemizi, onların yolundan gitmemizi nasip etsin. Hadim ve Konyamızın manevi mimarlarından Muhammed Hadimi Hazretlerinin eserlerinin günümüz insanlarına kazandırılması ve istifadeye sunulması konusunda bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu konuda şu ana kadar yaptığımız Mevlana Külliyatı, Konya’nın Değerleri Konya Ansiklopedisi ve İslam Düşünce Atlası gibi yayın faaliyetlerine yeni katkılarda bulunmuş olacağız. Ben, bu önemli çalışmada emeği geçen bütün kardeşlerime ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Külliyatın Türkçe’ye kazandırılması için yapılacak çalışmanın editörlüğünü yapacak Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şimşek ise, kendilerine büyük destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından çalışmayı yapacak heyet ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokole imzalar atıldı. Külliyat, toplam 30 kişiden oluşan bir heyet tarafından Türkçe’ye kazandırılacak. Ekibin başında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şimşek, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Özer ve Kurra Hafız Mehmet Çaba bulunuyor.