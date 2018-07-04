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Hadımköy'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki bir fabrikada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.

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Atatürk Organize Sanayi Sitesi fabrika Hadımköy yangın

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