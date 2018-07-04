HABER

Hadımköy'de fabrika yangını (7) (Aktüel Görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - Ersan SAN-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.  Yangın saat 10.15 sıralarında Hadimköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alper KORKMAZ - Ersan SAN-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın saat 10.15 sıralarında Hadimköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısıKüçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.