HADIMKÖY'DE YANAN FABRİKANIN SON DURUMU 

- Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor
- Yangın fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Hadımköy’de tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikanın son durumu havadan görüntülendi. Yangında çatının büyük bölümünün yandığı görülürken çatıdan geriye iskelet kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Fabrikadan görüntü
-Çatıdan görüntü
-İskeletten görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar
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