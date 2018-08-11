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Hadise: Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiriyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser veren Hadise, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser veren Hadise, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi. Manavgat Belediyesi tarafından bu sene 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'nda Hadise konser verdi. Hadise'den önce İpek Demir sahneye çıktı. Demir'in ardından ise Hadise meydanı dolduran 10 bin kişi için şarkılarını söyledi. Konserinde hareketli şarkılara yer veren Hadise, danslarıyla da ilgi odağı oldu. Konser sırasında baygınlık geçiren bir izleyiciye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, konser sonunda Hadise'ye çiçek vererek teşekkür etti. Bugüne kadar katıldığı bu tür organizasyonlarda yetkilileri genelde takım elbiseli ve kravatlı gördüğünü belirten Hadise, kendisini izlemeye gelen Manavgatlılara, "Ne kadar genç ve sportif bir başkanınız var. Şu anda çok şaşkınım. Ben genelde takım elbiseli ve kravatlı başkanlar görmeye alışkınım" dedi. 'AYAĞIMDAN SAKATLANDIM' Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Hadise, son zamanlarda çok zor günler geçirdiğini belirterek, "En kötü günde bile seyircim bana en büyük güç olmuştur. Çünkü kolay günler geçirmiyorum. Ayağımdan sakatlandım. Şu an bir şey belli olmuyor arkadaşlar önceki konserde görecektiniz. Ayağımda böyle iğrenç bir bot vardı. Hatta bana 'Bu yeni moda mı?' diye sordular. Bugün böyle aralarda ayağım takılabilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Çok mutluyum artık normal ayakkabı giyebiliyorum" diye konuştu.

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