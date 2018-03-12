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Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kent alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.B, S.A.E, Y.E.T. ve K.Ş'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait kazı malzemelerine de el konuldu.

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Eskipazar Hadrianaupolis antik kenti kaçak kazı Karabük

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