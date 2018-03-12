Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.B, S.A.E, Y.E.T. ve K.Ş'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait kazı malzemelerine de el konuldu.
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