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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Recep Yulaf idaresindeki 71 DT 235 plakalı kamyonet ile Fatih Develi yönetimindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu karayolunda çarpıştı.

Kazada sürücü Develi ile araçlarda bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bahşili trafik kazası

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