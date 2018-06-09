Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Recep Yulaf idaresindeki 71 DT 235 plakalı kamyonet ile Fatih Develi yönetimindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu karayolunda çarpıştı.
Kazada sürücü Develi ile araçlarda bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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