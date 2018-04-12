Hafif ticari araç ırmağa yuvarlandı: 2 yaralı

Amasya'da Yeşilırmak'a yuvarlanan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
İsmail Emir Kapusuz'un (19) kullandığı 05 AF 571 plakalı hafif ticari araç, Hacılar Meydanı mevkisinde yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Kapusuz ve Burak Şahin (17), kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yeşilırmak'taki araç ise itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile nehirden çıkarıldı.
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