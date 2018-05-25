Hafif ticari araç önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde hafif ticari aracın önce seyir halindeki iki bisiklete, daha sonra ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe'den Narlıdere istikametine seyreden Berkcan Dikme (19) idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, Mithatpaşa Caddesi İstihkam Lojmanları önünde kontrolden çıkarak aynı yönde giden Remzi Batu Karabulut'un (19) ve Mustafa Can Yağcı'nın (16) kullandığı bisikletlere çarptı.

Hızını alamayan hafif ticari araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Dikme araç içinde sıkıştı, bisikletliler ise yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Berkcan Dikme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Remzi Batu Karabulut ve Mustafa Can Yağcı ise ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yağcı'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

