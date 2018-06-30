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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anıl Çakır (26) idaresindeki 55 DT 284 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan kardeşi Berna Çakır (22) ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berna Çakır, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Çarşamba ölümlü kaza trafik kazası

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