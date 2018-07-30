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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Ahmet Turgut (61) idaresindeki 02 RA 478 plakalı hafif ticari araç, Gürgenli köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Cingöz ( 44), Turan (46) ve Hüseyin Cintosun (57) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Turgut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgut'un hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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Adıyaman cenaze gerger trafik kazası

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