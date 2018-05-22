Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 17 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; İzmit Caddesi üzerinde Kocaeli yönüne giden Rehni B.'nin (59) yönetimindeki 54 DZ 518 plakalı hafif ticari araç, 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ela Hellak'a çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Hellak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ela Hellak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Hellak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Sürücü Rehni B. gözaltına alındı.

