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Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci öldü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kacalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilan Nazlı Topal’a (14) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Topal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Perşembe Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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